Muş'ta 10 bin 200 çocuk göz taramasından geçirildi

MUŞ (AA) - Muş'ta "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi" kapsamında köylerdeki 10 bin 200 öğrenci göz taramasından geçirildi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Optisyenlik bölümü öğrencileri ile Genç Kızılay gönüllüleri tarafından hayata geçirilen proje kapsamında üniversitenin kampüs alanındaki ilkokulda düzenlenen etkinlikte 7-14 yaş grubundaki öğrencilere göz taraması yapıldı.

Etkinliğe katılan Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, kentte 30 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Şu ana kadar 10 bin 200 öğrencinin göz taramasından geçirildiğini belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Genç Kızılay teşkilatlarımız bu sürecin en büyük destekçilerinden. 5. dönem Şenlendirme Projeleri çağrısı devam ederken bir yandan da geçmiş dönem kabul alan projeler hayata geçiyor. Bugün de bunlardan biri olan 'Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi' için Muş'tayız. Proje kapsamında 7-14 yaş arasındaki çocuklarımızın göz taramalarını, uzman doktorlarımız, optisyenlik öğrencileri ve gönüllülerimiz ile birlikte yapıyoruz. Şüpheli bulduğumuz çocuklarımızı ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Maksadımız ileri yaşlarda kalıcı olabilen göz kusurlarını erken teşhis edebilmek. Erken teşhis ile çocuklarımızın gözlerindeki ışığa umut olmaya devam edeceğiz."

Çocukların göz taramasını yapan Dr. Zehra Polat da geçen yıl başlattıkları çalışmayı bu yıl da sürdürdüklerini ifade ederek, "Okul çağındaki 7-14 yaş grubunda yer alan öğrencileri muayene ediyoruz. Muayene sonucunda refraksiyon ve şaşılık kusurları ile tespit ettiğimiz çocuklarımızı göz uzmanlarımıza yönlendiriliyoruz. Ailelere de çocukların takibini yapmalarını öneriyoruz. Proje kapsamında köy ve kırsal bölgedeki bütün çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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