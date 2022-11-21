Genç Kızılay Genel Başkanı Çalışkan, üniversite öğrencilerine konferans verdi

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MUŞ (AA) - Türkiye Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, üniversite öğrencilerine Kızılay ile ilgili konferans verdi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Çalışkan, Kızılay'ının amacının insanların acısını dindirmek, yaralarını sarmak, afet anında, en çok ihtiyaç duydukları anda toplumun yanında olup vatandaşlara yardım elini uzatmak olduğunu söyledi.

Tük Kızılay'ın 154 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Çalışkan, şunları aktardı:

"Kızılay'ımızın kurulduğu yıllara baktığımız zaman teknolojilerin çok geliştiğini görüyoruz. İnsanların, hayatların, düşünce şeklinin çok değiştiğini görüyoruz. Aynı şekilde kaybolan işletme ve meslekler varken, yeniden türeyen mesleklerin olduğunu da görüyoruz. 154 senelik sürede dünya tamamen değişti ama kurumumuzun misyonu ve vizyonu asla değişmedi. Tam tersine sadece büyüdü. O zaman da derdimiz insandı, ihtiyaç sahibine el uzatabilmekti. 154 senelik bu koca mirasın bekçileri olacağız."

Genç Kızılay İl Başkan Yardımcısı Aykut Çağlı da gençler olarak çözüm ve proje üretmek durumunda olduklarını ifade etti.

Konferans soruların yanıtlanmasıyla son buldu.

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