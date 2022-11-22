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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt'te "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" paneli

AA

Malazgirt'te "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" paneli

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Dayanışma Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik düzenlenen panelde, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin slayt gösterisi izletildi.

Panelde konuşan Malazgirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli sosyolog Leyla Bozkurt Balcı, şiddete maruz kalan kadınların yüzde 85'nin evli olduğunu belirtti.

Kaliteli yaşam isteyenlerin önce kadınlara zarar vermekten vazgeçmesi gerektiğini belirten Balcı, muhtarların erken yaşta evlilikler konusunda hassas olmaları gerektiğini söyledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımcılara Kadın Destek (KADES) uygulaması tanıttığı panelde, İlçe Sağlık Müdürlüğünden psikolog Engin Laçin de öfke kontrolü konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

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