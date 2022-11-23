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Muş'ta HDP önünde eylem yapan aileler Pençe-Kılıç Harekatı'na destek verdi

AA

Muş'ta HDP önünde eylem yapan aileler Pençe-Kılıç Harekatı'na destek verdi

MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Harekatı'na destek verdi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, teslim olmaları için çağrı yaptı.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, uzun süredir evlatları için HDP binası önünde eylem yaptıklarını söyledi.

Oğlundan teslim olmasını isteyen Koçhan, şöyle konuştu:

"Bütün askerlerimiz operasyondalar, şimdi de onlar için buradayız. Onlar da bizim bir evladımız, ciğerimiz. Allah onlara yardımcı olsun. PKK bir daha kirli yüzünü gösterdi. Biz onlardan korkmuyoruz. Eğer birimiz giderse binimiz gelir. Bu dava Türk-Kürt davası değil. Eğer Kürt davası ise hiç mi ciğerleri yanmıyor. Her gün evlatlarımız, ciğerlerimiz ölüyor. 5 yaşındaki çocuklarımızı dahi öldürüyorlar. Evlatlarımız gelse de gelmese de devletimizin arkasındayız. Güvenlik güçlerimizin başlattığı operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Devletimiz için burada nöbet tutuyoruz. Evlatlarımız nasıl ciğerimizin bir parçası ise aynı şekilde askerimiz, polisimiz de ciğerimizin bir parçasıdır."

PKK ve HDP'den korkmadıklarını ifade eden Koçhan, "Buraya geliyorsak ciğerlerimize, evlatlarımıza sahip çıkmak için geliyoruz. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz." dedi.

Malatya'da üniversite okuyan oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan Halit Altun ise yıllardır oğluna kavuşma hayali kurduğunu belirtti.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bizler HDP'li değiliz. Çocuklarımızı gönderin gelsinler. Bunlar başımıza getirilen bir oyun. Biz bu oyunlara kanmayacağız. Devletimizin başlattığı operasyonlara sonuna kadar destek veriyorum. Devletimiz eğer benim katılmamı kabul ederse operasyonda güvenlik güçlerimize destek vermeye hazırım. Bir canım var onu da bu yolda vermeye hazırım."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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