Malazgirt'te yapılacak otogarın temeli atıldı

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VAN (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılacak otogarın temeli atıldı.

Danişmentgazi Mahallesi'ndeki törene katılan Vali İlker Gündüzöz, temelin ilk harcını döktü, otogarın ilçeye hayırlı olmasını diledi.



Belediye Başkanı Cengiz Altın ise bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu tür hizmetlerin ilçenin fiziki yapısını geliştirdiğini belirten Altın, "Belediye olarak verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Çok yakında a tekstil kentimizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Malazgirt ilçemize daha önemli ve güzel yatırımlar gelmeye devam edecektir." dedi.

Eski mezbahanın yerinde yapılacak otogar inşaatının temeli Müftü Emrah Demirtaş'ın okuduğu dualarla atıldı.



Programa İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk de katıldı.

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