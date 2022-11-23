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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediye Başkanı Asya'dan Öğretmenler Günü mesajı

AA

Muş Belediye Başkanı Asya'dan Öğretmenler Günü mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, öğretmenliğin saygın bir meslek, öğretmenlerin ise bir toplumu şekillendiren kıymetli şahsiyetler olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin, bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırlama mesleği olduğunu belirten Asya, öğretmenlerin eğitim öğretim sisteminin temel yapı taşları, istikbalin de mimarları olduğunu ifade etti.

Çocukların ve gençlerin sosyalleşerek toplumsal hayata hazırlanmasında ve ülkenin kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin önemli bir faktör olduğunu dile getiren Asya, tarihin her döneminde öğretmenlere hak edilen değerin verildiğinin altını çizdi.

Öğretmenlerin rehberliği sayesinde geleceğe dair hedeflere ulaşılabileceğini kaydeden Asya, eğitim adına yapılan her çalışmanın devletin ve milletin kaderini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Okumanın ve öğrenmenin insanoğlu için vazgeçilmez bir olgu olduğunu söyleyen Asya, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında bilgi üretimi hayati bir önem kazanmıştır. Bilginin kaynağı olan eğitim gönüllüleri öğretmenlerimiz, yarınlar adına umut bağladığımız en büyük güçtür. Yaşamın her döneminde eğitim öğretime büyük bir gereksinim bulunmaktadır. Bu kutsal görevi sürdüren, bugünlerin ve yarınların mimarı öğretmenlere, çağdaş ve demokratik bir toplum oluşturmak adına büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstlenen öğretmenlerimiz hepimizin baş tacıdır. Büyük fedakarlıklarla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren, toplumun şekillenmesinde önemli görevler üstlenen ve gençlerimizin iyi bir şekilde yetişerek vatanına sahip çıkmasını sağlayan kıymetli öğretmenlerimizin gününü tebrik ederim."

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