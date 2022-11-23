Muş Valisi Gündüzöz 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, dünyadaki en fedakar mesleklerin başında gelen öğretmenliğin, emek, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, bir insan yetiştirme sanat olduğunu söyledi.

Kendini geliştiren ve öğrencilerine yeni ufuklar açan öğretmenler sayesinde güçlü Türkiye için güçlü nesillerin yetişeceğini ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Sevgili Öğretmenlerimiz, ülkemizin her köşesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama idealinden hiçbir zaman taviz vermediğinizden ve yetiştirdiğiniz her öğrenciye bu bilinçle yaklaştığınızdan hiç şüphem yok. Tutuşturduğunuz eğitim meşalesi ile dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit olan ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum."

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