Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bulanık Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bulanık Belediyesi konferans salonunda devam eden programda 125. Yıl Bulanık İlkokul Öğretmeni Darçın Çiçek, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ise öğretmenlerin gününü kutlayarak, şehit öğretmenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Şiirlerin okunması, sinevizyon gösterisi ve müzik dinletisiyle devam eden programda, resim, şiir ile kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.





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