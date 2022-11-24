Malazgirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sahnelendi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa, Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.