Uzat Elini Bana Derneği Başkanı Gözcü, çalışmalarını anlattı

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MUŞ (AA) - Muş'ta faaliyet yürüten Uzat Elini Bana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emrah Gözcü, kentte yüzlerce kişiye yardım ulaştırdıklarını söyledi.



Gözcü, yaptığı yazılı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıttıklarını söyledi.



Bu yıl ramazan ayında fırıncı esnafının katkılarıyla 640 ailenin ekmek ihtiyacını karşıladıklarını, 195 aileye de gıda yardımında bulunduklarını belirten Gözcü, "Kurban Bayramı'ndan bu güne 4 bin 300 aileye ulaştık. 585 ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteğinde bulunduk. Kirasını ödeyemeyen 147 kişiye kira desteği sağladık. Amacımız ele ele verip geçim sıkıntısı yaşayan ailelerimize, çocuklarımıza gücümüz yettiğince hizmet vermek." diye konuştu.

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