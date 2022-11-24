Muş'ta Akciğer Kanseri Farkındalık Günü etkinliği

MUŞ (AA) - Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından "Akciğer Kanseri Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali İlker Gündüzöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigaraya ve tütün mamullerine olan tavizsiz tutumu ve bu konuda farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetleriyle toplumda gelişmenin kaydedildiğini söyledi.



Sigara kullanımının yasaklandığı yerlerin büyük bölümünde bu kurala uyulduğunu belirten Gündüzöz, "Bu alanlarda sigara içildiği zaman da duyarlı vatandaşlarımız ihbar mükellefiyetlerini yerine getiriyor. Dolayısıyla oldukça iyi bir noktaya geldik. Yaklaşık 30 yıl öncesine göre belli bir kazanım elde ettik. Burada sivil toplum örgütlerine büyük görev düşüyor. Tütün, Muş için önemli bir ürün, biz tütün üretimine veya tütüne karşı değiliz ama tütünün zararlı kullanımına karşıyız. Bunların başında da sigara var." diye konuştu.

Belediye Başkanı Feyat Asya da böyle bir programın paydaşı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tütüne karşı vermiş olduğu savaşı biliyoruz. İsmini anmaktan imtina ettiğimiz kanser hastalığını önleyici tedbir noktasında halkımızı bilinçlendiren bu programların yapılıyor olması önemlidir." dedi.



Muş Alpaslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat da, "Muş'ta çok önemli miktarlarda tütün üretiliyor. Üreticilerin bir takım sorunları var. Bu sorunların giderilmesi noktasında üniversite olarak ne tür bir katkı sunabiliriz, buna yönelik çalışmalar yaptık. Tütünün sanayide kullanımıyla ilgili kongre düzenledik. Bu kongre geniş yankı buldu." şeklinde konuştu.



Muş Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yücel de "Toplumun kaynağı olan çocukları ve gençleri kansere karşı korumak çok önemli. Kanser çok tehlikeli bir sağlık problemi ve erken teşhis kanser tedavisini kolaylaştırıyor. Bu nedenle kansere karşı ailelerin, çocukların ve gençlerin doğru bilgilendirilmesi, hastalığın önlenmesi ve erken teşhis açısından oldukça önemli." dedi.

Etkinliğe, kanser hastaları, öğrenci ve dernek gönüllüleri katıldı.

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