Muş'ta yurtlarda kalan öğrencilere kadına yönelik şiddet semineri verildi

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MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yurtlarda kalan öğrencilere yönelik "Kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele" konulu seminer düzenlendi.



Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cennet Ceren Çavuş ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Sinem Şahin, İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Sultan Alparslan Yurdundaki öğrencilere, erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirmede bulundu.



Daha sonra İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Gülcan Çebiç, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

Seminere, Sultan Alparslan Yurt Müdürü Nurgül Arslan, yurt personeli, Gençlik Merkezi liderleri ve öğrenciler katıldı.

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