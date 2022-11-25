Muş'ta Yeniden Refah Partisi üyeleri esnafı ziyaret etti

Akne problemi olanlar dikkat! Bu yöntemler sivilcenizin kökünü kazıyor, 1 gecede yok ediyor!

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş'ta Yeniden Refah Partisi yönetim kurulu üyeleri, esnafı ziyaret etti, çalışmalarını anlattı.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kerem Şen ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri iş yeri sahipleri ve caddedeki vatandaşlarla görüştü, taleplerini dinledi.



Şen, gazetecilere, parti olarak her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Kongreden sonra seçim çalışmalarına başladıklarını ifade eden Şen, "Muş merkezde esnaflarımız ziyaret ederek projelerimizi anlattık. Her zaman sahada çalışarak vatandaşımızın dertlerini dinleyeceğiz. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan il ve ilçeleri geziyor. Biz de bu yolda yönetim olarak çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el bırakmama gayreti içindeyiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.