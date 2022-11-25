Muş'ta Yeniden Refah Partisi üyeleri esnafı ziyaret etti

MUŞ (AA) - Muş'ta Yeniden Refah Partisi yönetim kurulu üyeleri, esnafı ziyaret etti, çalışmalarını anlattı.
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kerem Şen ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri iş yeri sahipleri ve caddedeki vatandaşlarla görüştü, taleplerini dinledi.
Şen, gazetecilere, parti olarak her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Kongreden sonra seçim çalışmalarına başladıklarını ifade eden Şen, "Muş merkezde esnaflarımız ziyaret ederek projelerimizi anlattık. Her zaman sahada çalışarak vatandaşımızın dertlerini dinleyeceğiz. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan il ve ilçeleri geziyor. Biz de bu yolda yönetim olarak çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el bırakmama gayreti içindeyiz." dedi.