Muş'ta 450 kişinin istihdam edildiği fabrikanın açılışı yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Valiliği tarafından yaptırılan Sultan Alparslan Tekstilkent'inde 450 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasının açılışı yapıldı.

Fabrikanın açılış törenine katılan Vali İlker Gündüzöz, bu yola çıktıklarında memleketin istihdamını artırmayı, nüfusu genç olan kentte işsizliği azaltmayı hedeflediklerini söyledi.



Bu amaçla bir fabrikanın daha açılışını yapmanın mutluluğunu aşadıklarını dile getiren Gündüzöz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının desteğini aldık. Bulunduğumuz alanda 'tekstil kent yapalım' fikri aslında Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun projesidir. Bu doğrultuda işe başladık. Varmış olduğumuz noktada 5 bin metrekare alana kurulan fabrikanın açılışını yapıyoruz." dedi.



Tekstil kent fabrikalarında binlerce gencin çalışacağını vurgulayan Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Firmalara belli bir istihdam taahhüdü karşılığında fabrikaları teslim ediyoruz. Firmalar bize bir taahhüt veriyor. '2 yıl içinde 500 kişi çalıştıracağım' diyor, onun peşine düşmek zorundayım, Muş'ta ortalama hane büyüklüğümüz 5'tir. 3 bin kişinin burada çalıştığını düşünürsek 15 bin kişinin ekmek yemesi demektir. Bunun yanında minibüsçü kazanacak, kasabı kazanacak, çaycısı kazanacak, servisçisi kazanacak. Pazara çarpan mekanizmasıyla ilave para girecek. Biz buna talibiz. Vatandaşı korumak zorundayız. Derdimiz vatan, memleket meselesi. Burası bölgede tekstilin başkenti olacak. İşsizlik sorununu çözeceğiz. Fabrika hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmanın ardından Gündüzöz, fabrikayı gezdi, çalışanlarla sohbet etti.



Programa Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

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