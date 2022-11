VAN (AA) - Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta AK Parti Kadın Kolları başkanlıklarınca, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, partisinin il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, partilerinin 5,5 buçuk milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla güçlü bir kadın hareketi olduğunu belirtti.



Kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi oldukları kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Duran, bu gün de bu konudaki kararlılıklarını bir kez daha vurgulamak istediklerini bildirdi.



Kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın sorunu olduğunu aktaran Duran, şöyle konuştu:



"Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. 2003'te aile mahkemelerini biz kurduk. 2004'te Anayasa'ya 'kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir' maddesini biz getirdik. 2005'te Türk Ceza Kanunu ile 'töre' ve 'namus' nedeniyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına aldık."



Açıklamaya, kadın kolları üyeleri katıldı.

- Bitlis

AK Parti Bitlis İl Başkanlığında bir araya gelen üyeler adına açıklama yapan AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Avşar, kadına şiddete asla toleranslarının olmadığını belirtti.

"Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız." diyen Avşar, şöyle konuştu:

"Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES (Kadın Acil Destek) Mobil Uygulamasını hayata geçirdik. KADES Uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi ise ihbarda bulundu. Kadına yönelik şiddetin 7 gün 24 saat takip edilebilmesi ve kadının etkili şekilde korunabilmesi adına Elektronik Kelepçe Uygulaması'nı 2015'te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik."



- Hakkari

AK Parti İl Başkanlığı binasından bir araya gelen Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri adına açıklama yapan Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, partilerinin güçlü bir kadın hareketi olduğunu belirtti.

Kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduklarını, bugüne kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Ertuş, "AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete dahi tahammülümüz yok. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır."

- Muş

AK Parti Muş İl Başkanlığı binasında bir araya gelen partililer adına açıklama yapan İnsan Hakları Birimi Başkanı Sema Aslan, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi oldukları kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.



Arslan, şunları belirtti:

"Kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.