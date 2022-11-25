Malazgirt Kaymakamı Bayram, ev ziyaretlerini sürdürüyor

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, mahalle ve köylerde evleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Kaymakam Bayram, eşi Nebahat Er Bayram ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ile Saltukgazi ve Mengüçgazi mahallerinde ev ziyaretleri yaptı.

Bayram, ilçe merkezi ve köylerde hane ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, "Amacımız vatandaşların talep ve sıkıntılarını yerinde dinlemek ve giderilmeleri için çalışma başlatmak. Ziyaret ettiğimiz iki ailemize sosyal devlet anlayışıyla yardımlarımız devam ediyor." dedi.

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