Malazgirt'te "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" paneli

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.

1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi konferans salonunda gerçekleştirilen panel, slayt gösterimiyle başladı.

Panelde konuşan Malazgirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli sosyolog Leyla Bozkurt Balcı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün önemine değindi.



Balcı, bu anlamlı günde bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.



Panelin sonunda Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, eşi Nebahat Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve kadınlar, "kadına şiddete dur" diyerek ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

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