Muş'ta 4 mahallede gençlik ve kültür merkezleri yapıldı

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, gençlerin ve kadınların sosyokültürel gelişimlerini desteklemek, eğitimlerine katkı sunmak ve beceri kazandırmak amacıyla 4 mahallede gençlik ve kültür merkezi yaptı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, göreve başladıklarından itibaren gençlere, kadınlara ve çocuklara yönelik faaliyet alanları oluşturmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu amaçla mahallelerde Bilgi Evleri yaparak faaliyete geçirdiklerini belirten Asya, "Bunun yan sıra inşa ettiğimiz gençlik merkezini kısa sürede kadınların, gençlerin ve çocukların hizmetine sunacağız. Bu merkezleri kadınlara ve erkeklere hizmet verecek şekilde inşa ettik. Merkezlerde kadın ve erkek mescitleri, bilgisayar, dikiş-nakış, resim, ebru, hat sanatları, el sanatları ve halı kursu odaları, derslikler, kütüphane, Kur'an-ı Kerim dersliği ve konferans salonu yer alıyor. Bu merkezlerin kapılarını gençlere kısa sürede açacağız. Kadınlarımıza da birçok branşta meslek edindirme kursu imkanı sağlanacak."

Merkeze bağlanarak köyden mahalle statüsüne alınan Güzeltepe, Bağlar, Sütlüce ve Sunay mahallelerinde birer gençlik merkezi yaptıklarını anlatan Asya, kadınların aile bütçesine destek sunmaları için merkezlerde kursların açılacağını belirtti.

Asya, "Kurslarda kadınlara yönelik okuma yazma, bilgisayar, Kur'an-ı Kerim kursları ile sportif faaliyetler için ortam oluşturduk. Halkımıza duyurumuz şudur, bu tarz merkezlerimizden istifade etsinler, çocuklarını buralara göndersinler. Çocukların kaliteli vakit geçirmeleri adına elimizden geleni ekibimizle vermekteyiz." dedi.

Güzeltepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Karakaya ise mahallede yapılan gençlik merkezinde kadınlar ve çocukların kursa katılarak meslek öğreneceklerini belirterek, "Kadınlarımız ev hanımı. İnşallah burada yapılan gençlik merkezindeki kurslara katılarak hem meslek öğrenirler hem de aile bütçelerine katkı sağlarlar. Bu hizmetten dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



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