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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla seminer düzenlendi.

Bulanık Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 15 Kasım Aile Destek Eğitim Merkezi'ndeki kadın kursiyerlere yönelik seminerde konuşan Bulanık Müftülüğünde görevli vaiz Bennur Güler, ayetlerle Hz. Muhammed'in kadına verdiği değeri anlattı.

Farkındalık oluşturulması amacıyla resim serginin açıldığı programda, Kadın Destek (KADES) uygulaması da tanıtıldı.

Seminere, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ın eşi Şeyma Ocak, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mihran Yaman ve kurum temsilcileri katıldı.

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