Bulanık Kaymakamı Ocak, belde ve köyleri ziyaret etti

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçeye bağlı Erentepe beldesi ile Yemişen köyünü ziyaret etti.

İlk olarak Erentepe beldesine giden Ocak, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sıkıntılarını dinledi.

Ocak, daha modern, ferah ve huzurlu bir ortam sağlamak amacıyla halkı ve esnafı ziyaret ettiklerini belirterek, "Onlarla yaşam şartlarını daha güzel hale getirmek için fikir alışverişinde bulunuyoruz. Devletin her zaman yanlarında olduğunu göstermek, kapımızın her zaman açık olduğunu onlara hissettirmek için bu ziyaretlere devam edeceğiz." dedi.

Erentepe Yatılı Bölge Okulu'nu ziyaret ederek pansiyon ve yemekhaneyi inceleyen Ocak, öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra Yemişen köyüne geçen Ocak, Yemişen İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti, çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Kaymakam Ocak'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.