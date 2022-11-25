"Muş Altın Lale Ödülleri" sahiplerini buldu

MUŞ (AA) - Muş Tanıtım Platformu tarafından bu yıl ilk kez organize edilen "Muş Altın Lale Ödülleri" töreninde, medya, spor, sinema ve kültür dalında kişi ve kurumlara ödülleri verildi.

Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesinin destekleriyle 1071 Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, kentte güzel şeylerin olduğunu söyledi.

Kentte yaşadıkları için değişimi zaman zaman fark edemediklerini belirten Gündüzöz, şöyle devam etti:



"Son 2 yılda spora 1 milyar liralık yatırım yapıldı. Hastaneler ve okullar inşa ediliyor. Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet tarihindeki en büyük yatırımını yapıyor. İnşallah Muş'umuz 10 yıl sonra gördüğümüzde çok daha farklı bir kimliğe kavuşmuş olacak. Kurtik Dağı bir kayak merkezi haline gelecek. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en iyi karı Kurtik Dağı'nda var. Onunla ilgili çalışmalar bitti. İkinci aşamaya geçildi. 2023'te ihaleye çıkmayı düşünüyoruz. Muş için hayırlı bir gece olmasını diliyorum. Muş'un Kurtik Dağı gibi yükselmesini, Muş Lalesi gibi güzelleşmesini ve Murat Nehri gibi coşkun akmasını istiyoruz. Hedefimiz bu."

Belediye Başkanı Feyat Asya ise barışın, kardeşliğin, sevginin, hasretin şehri olan Muş'u tarihi ve güzellikleriyle Türkiye'ye tam anlamıyla tanıtamamış olmanın eksikliğini yaşadıklarını dile getirdi.

Bugün kendi alanlarında "Türkiye'nin enleri"ni Altın Lale Ödül Töreni'nde misafir ettiklerini anlatan Asya, "Aldığınız her ödül geçmişinize gururla, geleceğe daha fazla umutla bağlanmanızı sağlar. Bu şehirde yerel yöneticiler olarak mülki idare amirlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte artık kültür, sanat, spor, eğitim alanında bu ülkenin enleri arasında yarışacağız. Bu güzelliği başlatan Fırat Aykan'a, bütün destekçi ve paydaşlarına belediye başkanı olarak müteşekkirim." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat da üniversitenin 27 Mayıs 2007'de kurulduğunu hatırlatarak, "13 bin öğrencimiz, 700 akademik, 300 idari personelimiz var. 14 bin kişilik bir aileyiz. Bu güzel etkinliği düzenleyen ve personelimiz olan Fırat Aykan'ın başkanlığında çok güzel işlere imza atan Muş Tanıtım Platformunu tebrik ediyorum. Muş'un dışındaki Muşlularla kurulan iletişim açısından bu platformun çok değerli işlere imza attığına bizzat şahidim. Her zaman destek olmaya çalıştık. Bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Platform Başkanı Fırat Aykan da ilkini gerçekleştirdikleri Muş Altın Lale Ödülleri Töreni'ne gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Doğdukları, yaşadıkları topraklara ve insanlara besledikleri sevgiyi, birlikte yaşama ruhunu güçlendirmek için mücadele ettiklerini anlatan Aykan, "2019'dan bu yana sanat, kültür, spor, eğitim, edebiyat gibi birçok alanda kentimize hizmet etmeye niyetlenmiş, gönül vermiş bir toplulukla hareket ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından medya, spor, sinema ve kültür dalında ödüller verildi.

Endemik bir tür olan ve "Muş 1071" ismiyle tescillenen Muş Lalesi'nin dünya ve Türkiye'de tanıtılmasına katkılarından dolayı Anadolu Ajansına "Medya Başarı Ödülü" verildi.

Ödülü, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul adına Anadolu Ajansı Görüntü Yönetmeni Mehmet Rıza Marufoğlu aldı.

Marufoğlu, "Bu ödülü Anadolu Ajansı Van Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan Muş'taki mesai arkadaşlarım adına alıyorum. Onların emekleri Muş Lalesi'nin Türkiye'de ve dünyada tanınmasına katkı sağlayacak. Teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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