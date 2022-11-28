Muş 112 ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı

MUŞ (AA) - Muş'ta çetin kış şartları nedeniyle hastaların mağduriyet yaşamaması için İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, hazırlıklarını tamamladı.



Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Abdurrahman Özden, gazetecilere, özellikle kırsaldaki hastalara ulaşabilmek için 200 personel, 36 ambulans, 6 pajero, 3 UMKE, obez ve paletli ambulanslarla kışın hastalara hizmet verileceğini söyledi.

Kent genelinde 18 istasyonda 360 köydeki vatandaşlara ulaşabilmek için hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Özden, "Muş'ta kış şartları zorlu geçtiği için en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Zor durumda kaldığımız durumlarda ise Van'dan hava ambulansı talebinde bulunmaktayız. Hastalara şehir merkezinde 10, kırsal kesimde ise 30 dakikada ulaşmamız gerekiyor ancak kış şartları nedeniyle yolların kapanması sonucu hastalara ulaşmamız zaman alabiliyor. İmkanlarımızı seferber ederek hastalara ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



112 görevlisi Can İpek de kışın vakalara en kısa sürede ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Bazen zorlu kış şartlarında ulaşmamız gecikebiliyor. Bazen gittiğimiz vakalar asılsız çıkabiliyor. Şartlar ne olursa olsun en büyük mutluluğumuz hastayı kurtarabilmek ve ulaştırmaktır." dedi.

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