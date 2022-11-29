Bulanık'ta kurumlararası voleybol turnuvası başladı

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MUŞ (AA) - Bulanık Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen kurumlararası voleybol turnuvası başladı.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, personelinin sağlıklı yaşaması, iş verimliliğinin artırılması, kurumlararası ilişkilerin geliştirilmesi ve spor bilincinin tüm yaş gruplarına aktarılabilmesi amacıyla turnuvanın düzenlendiğini belirtti.



Turnuvanın sorunsuz şekilde tamamlanmasını dileyen Ocak, katılan takımlara başarı diledi.



Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Bulanık Devlet Hastanesi'nin karşılaşmasıyla başlayan turnuvanın ilk maçını, kurum amirleri ve diğer takımların oyuncuları izledi.

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