İstanbul'dan gönderilen kıyafetler Malazgirt'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran'ın girişimleri sonucu, kardeş mahalle oldukları İstanbul Etiler Mahallesi muhtarlığınca gönderilen kıyafetler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Başaran, yaptığı açıklamada, 2020'de İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi Muhtarı Seçil Ekşi Yılmaz ile kardeşlik protokolü imzaladıklarını anımsattı.

Protokol kapsamında Malazgirt'te bir ilki yaşadıklarını anlatan Başaran, "Protokol çerçevesinde ilçeye gönderilen kışlık kıyafetleri dağıttık. Kardeş muhtarlık protokolünü imzalamamızın amacı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan tarihi ilçemiz Malazgirt'i tüm Türkiye'ye tanıtmaktır. Bizlere her daim desteklerini sunan muhtarımız Seçil Ekşi Yılmaz'a ve değerli iş insanlarına şahsım ve mahallelim adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.





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