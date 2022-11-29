Muş'ta elektrik hatları yer altına alınıyor

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürlüğü ekipleri, kesintisiz enerji için nakil haklarının yer altına alınması, cadde ve sokakların daha iyi aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Bağlar Mahallesi'nde hatları yer altına alan ekipler, cadde ve sokaklara aydınlatma direkleri dikiyor.

Çalışmaları inceleyen VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, zor bir coğrafyada kritik bir görevi ifa ettiklerini söyledi.

Kesintisiz ve kaliteli enerji için her yıl yatırımların devam ettiğini ifade eden Coşar, şöyle konuştu:

"Bu işin maliyeti 3 milyon lira. 2022'de yaklaşık 160 milyon lira yatırım yaptık. 2023'te yaklaşık 200 milyon liralık bir yatırım yapmayı öngörüyoruz. Bu bölgedeki havai hatlar ilk defa yer altına alınıyor. İlimizin enerji kalitesini yüksekte tutmak için şehrimizin kritik noktalarındaki nakil hatlarımızı yer altına almaktayız. Arızaların minimize edilmesi, yollarımızın caddelerimizin aydınlık olmasını amaçlamaktayız. Enerji nakil hatlarını yer altına alarak görüntü kirliğini de ortadan kaldırıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.