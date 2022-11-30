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Muş'ta "kar kaplanları" 57 iş makinesiyle karla mücadeleye hazır

AA

Muş'ta "kar kaplanları" 57 iş makinesiyle karla mücadeleye hazır

MUŞ (AA) - Kış aylarının çetin geçtiği Muş'ta, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların kısa sürede açılması ve ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaresi bünyesinde 75 kişiden oluşan ekip, 57 araçla karla mücadele çalışması yürütecek.

Merkez ve ilçelere bağlı 366 köy yolunda çalışma yapacak İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadelede kullanılacak iş makinelerinin ve diğer araçların, zincir, yağ değişimi, lastik ve palet bakımlarını yapan görevliler, belirlenen 13 noktada kış boyunca 7 gün 24 saat bekleyerek olası aksaklıklara müdahale edecek.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, karla mücadelede kullanmak üzere 11 yeni iş makinesi kiraladıklarını söyledi.

Kar ve fırtınadan dolayı belirledikleri 13 noktaya araçları konuşlandırdıklarını belirten Yentür, "Kar mücadeleyi sürekli bir şekilde sürdüreceğiz. Hasta ve acil durumları dışında, köy yollarında kar durduktan sonra çalışma yapıyoruz. Çalışanlarımızın hepsi tecrübeli. Vatandaşların seyrüseferini kolaylaştıracak, sıkıntı yaşatmayacak şekilde kış tedbirlerimizi tamamladık. İlimiz çok fazla kar alıyor. Kilometrelerce yol ağımız var." diye konuştu.

Yentür, karla mücadelenin zor bir görev olduğunu dile getirerek, "Ekiplerimizin tecrübeli olması bu sıkıntıyı gideriyor. Yer yer 6-7 metre kar olan yerlerde, görüş açısının sıfır olduğu noktalarda bile tecrübeli personelle yol açma çalışmaları yapılıyor. Kar kaplanları, vatandaşın olduğu her yere ulaşıyor." dedi.

- "Her taş ya da ağaç bize bir işaret oluyor"

İş makinesi operatörü Salih Akyürek ise inşaat sezonunda asfaltlama çalışmalarında, kışın da karla mücadelede görev aldığını anlattı.

Kar yağdıktan sonra yolları açmak için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Akyürek, "Bizde mesai kavramı yok. Hangi saat emir gelirse o saatte görev başındayız. İnsanların hizmetindeyiz. Karla mücadele ederken bazen sis ve tipiden dolayı yolları göremiyoruz. Her taş ya da ağaç bize bir işaret oluyor. Yolları görmesek de ezberlediğimiz için açmakta zorlanmıyoruz. İşimi severek yapıyorum." ifadesini kullandı.

Operatör Gökhan Şimşek de 7 yıldır ekipte çalıştığına işaret ederek, "Zaman zaman 6 metreye ulaşan karla mücadele ediyoruz. Çığ tehlikesi var ama işimizi severek yapıyoruz. Bazen tipi ve fırtınadan dolayı yolları göremiyoruz, ilerlemekte zorlanıyoruz. Karlı yolları açarken köylere ulaştığımızda vatandaşların mutluluğunu gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

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