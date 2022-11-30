Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

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MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları için çağrı yaptı.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 6 yıl önce çocuğunun kaçırıldığı söyledi.

Diyarbakır ve Muş'ta 3 yıldır HDP önünde eylem yaptığını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Her gün HDP'ye çağrıda bulunuyorum, çocuklarımızı verin diye. HDP çocuklarımızı aldı götürdü PKK'ya verdi. HDP'liler bizi mahvettiler. Ne hakları var çocuklarımızı aldılar. Çocuklarımızı büyüttük, okula gönderdik. Onların çocukları da dağa gitsin. Niye çocuklarımızı götürüyorlar. Türk bayrağının altında yaşayan ve hainlik yapanların Allah evladını alsın. Devlet ve bayrak birdir. Oğlum sesimi duyuyorsanız gelin teslim olun. Burada eyleme devam edeceğim. Dağda size fayda yok. Gelin okul okuyun, sıcak yuvanıza kavuşun. Kar kış demeden bu işin peşinde olacağız. Çocuklarımızı alıncaya kadar burayı terk etmeyeceğiz. Bu HDP'yi kapatsınlar."

Anne Ayten Koçhan da yaklaşık 2 yıldır HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini belirterek, "İçimiz yandığı için buradayız. HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Bu Türk-Kürt davası değil. Yeter analar babalar ağladı. 7 yıldır benim çocuğum yok. Evlat hasretiyle yaşıyoruz. Çocuklarımızı versinler. Yılanın başı HDP'dir. Allah yüreğimizdeki acıyı onların (HDP-PKK) yüreğine düşürsün." ifadelerini kullandı.

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