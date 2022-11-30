Muş'ta Sporcu Kamp Eğitim Merkezi inşa ediliyor

MUŞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muş'a Sporcu Kamp Eğitim Merkezi inşa ediliyor.

Muş İl Özel İdaresi'nin Sunay Mahallesi'nde tahsis ettiği araziye inşa edilen kamp merkezinde yürütülen çalışmaları inceleyen Vali İlker Gündüzöz, 5 katlı merkezin otel konforunda hizmet vereceğini söyledi.

Kamp merkezinde yeme içme alanları, fitnes salonları ve konaklama imkanların olacağını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Otel konseptli eğitim kampından Muş Spor da yararlanacak. Muş Spor'a bu tesisimiz hayırlı olsun. İnşallah Süper Lig'e kadar bu tesisle idare edecek. Gayet güzel bir tesis. Bu Doğu Anadolu Bölgesi'nde olmayan bir tesis haline gelecek. İl Özel İdaresi olarak çok değerli bir arsayı Muş Spor'umuza ve diğer amatör sporcularımıza tahsis ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Gelecek yıl ilkbaharda inşallah burayı açacağız."

Vali Gündüzöz'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve kurum amirleri eşlik etti.

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