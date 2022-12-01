Muş'ta kar nedeniyle kapanan Üçevler grup köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı

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MUŞ (AA) - Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle yolların kapanmaması için ekiplerin çalışması sürüyor.

2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde dün akşam etkili olan kardan dolayı 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu kapandı.

Bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolu kardan temizledi.

İş Makinesi Operatörü Mithat Yakışan, gazetecilere, 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde karla mücadele çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Köy ve mezralara giden yolu açtıklarını ifade eden Yakışır, şöyle konuştu:



"Tipi ve fırtınadan dolayı kar kalınlığı bazı bölgelerde yükseliyor. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Zorluklara rağmen yolları açık tutmaya çalışıyoruz. İl Özel İdaresi olarak kar mücadelemiz devam ediyor. Kış boyunca gece gündüz yolları açık tutmak için çaba göstereceğiz."

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