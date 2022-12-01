Muş'ta üniversite öğrencileri harçlıklarıyla sahipsiz hayvanları besliyor

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş'ta bir grup üniversite öğrencisi, harçlıkları ve hayvanseverlerin desteğiyle aldıkları mamalarla sahipsiz hayvanları besliyor.

Muş Alparslan Üniversitesinin farklı bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, 2 yıldan bu yana belirledikleri alanlara temin ettikleri mamaları bırakıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz, AA muhabirine, öğrencilerle, "can dostlar için bir kap mama" sloganıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Farklı illerden gelen öğrencilerin, harçlıklarıyla ve hayvanseverlerin desteğiyle aldıkları mamalarla sahipsiz hayvanları beslediklerini ifade eden Kaymaz, şöyle konuştu:

"Havaların soğumasıyla ilimizde bulanan hayvanların yiyecek bulmakta zorluk çekeceğini biliyoruz. 2 yıldır düzenli yaptığımız çalışmayı gelecek günlerde artırmayı planlıyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyor. Bunun topluma örnek olacağını umut ediyoruz. Muş'ta yaklaşık 20 kilometrelik alanda 4 farklı lokasyonda öğrencilerimizle beraber yüzlerce can dostumuza mama veriyoruz."

Öğrencilerden Gürkan Aslan, "bir kap mama" sloganıyla 2 yıl önce çalışmaya başladıklarını anlattı.

Haftada en az 2-3 kez hayvanları beslemeye gittiklerini belirten Aslan, "Arkadaşlarımızdan topladığımız paralarla mama alıyoruz, hayırseverlerin de desteği oluyor. Hayvanların bizi gördüklerinde sevindiklerini hissediyoruz." dedi.

Garibe Doğru, "Hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Aç olduklarını ve üşüdüklerini söyleyemiyorlar. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu izi mutlu etiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.