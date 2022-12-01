Malazgirt'te "Köylere Hizmet Götürme Birliği" toplantısı yapıldı

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Göksu Bayram başkanlığında Malazgirt Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Yunus Şahin ve köy muhtarları katıldı.

Bayram, göreve geldiği günden bu yana birçok köyün sorununu çözdüklerini söyledi.

Kurum amirleriyle köy ziyaretlerimizi yaparak vatandaşın dilek ve temennilerini yerinde dinleme imkanı bulduklarını ifade eden Bayram, "Kış gelmeden tüm köylerimize gitmeyi hedefliyorum. Köylerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda köylerimizdeki tüm sorunları çözmeye çalışacağız." dedi.







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