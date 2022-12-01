Malazgirt Kaymakamı Bayram, köy ziyaretlerini sürdürüyor

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MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek için köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken ile Konukkuran beldesi ile Beşçatak, Dirimpınar, Gölağılı, Hancağız, Hasanpaşa, Koçali ve Akalan köylerine giden Bayram, vatandaşlarla bir araya geldi.



Köylerde okulları da ziyaret eden Bayram, öğrencilerle sohbet etti, gelecekte hangi meslekleri seçeceklerini sordu.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bayram, düzenli ders çalışmalarını ve kitap okumalarını istedi.



Konakkuran beldesinde de vatandaşlarla görüştükten sonra jandarma karakoluna geçen Bayram, askerlere sohbet etti.

Bayram, köy ziyaretlerindeki amaçlarının vatandaşın dilek ve temennilerini yerinde dinlemek olduğunu ifade ederek, "Bugünkü ziyaretimizi de ilçemize bağlı Konakkuran beldemiz ve 7 köyümüze yaptık. Kış mevsimi öncesi vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini dinledik. Hava koşulları elverdiği sürece ziyaretlerimiz devam edecektir." dedi.



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