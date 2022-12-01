Muş Belediyesi'nde aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis salonunda yapılan toplantıda, Başkan Asya, hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Başkan Asya, belediye ve şehir açısından 2022 yılını yoğun geçirdiklerini belirtti.

Personelin canla başla görev yaptığını belirterek teşekkür eden Asya, şöyle konuştu:"

"Muş Tanıtım Platformu tarafından organize edilen ve paydaşı olduğumuz Altın Lale Ödül töreninin ilkine ev sahipliği yaptık. Alanında başarılı birçok misafiri ilimizde ağırladık ve güzel bir program icra ettik. Buraya gelen misafirlerin ilimize dair güzel izlenimlerini ulusal kanallarda ve dijital mecralarda gördüğümüzde de mutlu olduk. Bu vesile ile şehrimizin tanıtımına katkı sunan hem Muş Tanıtım Platformunun yönetimine hem de misafirlerimize teşekkür ediyorum. İlimizin hak ettiği seviyeye gelmesi için gayretlerimiz devam edecektir."

Üst yapı çalışmalarına değinen Asya, "Bu yıl şehrimizin iki önemli güzergahı olan Hürriyet ve Eski Erzurum caddelerini yenilemek üzere başlattığımız çalışmaların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ana caddelerimizin birinci aşama asfaltı ve kaldırımlarının yanı sıra birçok ara bağlantılarını da yaptık. Ana caddelerimizin girişlerindeki dekoratif aydınlatma direklerinin vatandaşlar tarafından beğenildiğini gördük. Şehrimize renk katacak projelerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Kent Meydanı Projemizde de sona geldik. Bu ayın sonuna kadar kapalı otoparkını hizmete sunmayı planlıyoruz. Peyzaj çalışmaları devam eden üst kısmın da yakın zamanda eksikliklerini gidererek açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Başkan Asya'nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.

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