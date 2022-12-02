Muş'ta 18 bin 861 öğrenciye ücretsiz yemek desteği veriliyor

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MUŞ (AA) - Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kent genelinde 18 bin 861 öğrenciye yemek desteğinde bulunduklarını söyledi.

Selcan Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunan Kıvanç, öğrencilerle yemek yedi.

Kıvanç, gazetecilere, kentte taşımalı eğitim gören ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek desteği verdiklerini belirtti.

İl genelinde yaklaşık 18 bin 261 öğrencinin beslenme hizmetinden yararlandığını ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:



"Bunun yanı sıra okul öncesi eğitime devam eden 600 öğrencimize de beslenme desteği verilmektedir. Bakanlığımız bu hususları son derece önemsiyor. Çocuklarımızın hem giyim hem de aynı zamanda beslenme ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması için büyük emekler sarf ediliyor. İlimizde bugün Selcan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu lisemizde öğrencilerimizle birlikte öğle yemeği yedik. Onlara misafir olduk. Burada çocuklarımızın sevdiği yemekler yapılıyor. Bu hizmet üst düzeyde kendilerine sunuluyor."

Öğrencilerden Zehra Çetin ise "Burada çok güzel yemek yapılıyor. Günde 4 çeşit yemek veriliyor. Memnunuz." dedi.



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