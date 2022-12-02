Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ, Muş TSO Başkanı Koç'u ziyaret etti

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MUŞ (AA) - Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve beraberindeki heyet, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyete dile getiren Koç, üyelere daha iyi hizmet sunma adına istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Elazığ Ticaret Borsası ile sürekli diyalog halinde olduklarını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin sorunları ile yakından ilgileniyorlar ve gerekli desteği sağlıyorlar. Muş'ta temsilcilikleri bulunduğu için üyelerimizin talep ve önerileri konusunda hassasiyet gösterdiklerini biliyoruz. Geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de uyum içinde çalışarak üyelerimize, kentimize, bölgemize ve ülkemize daha iyi hizmet sunma gayreti içinde olacağız. Bu açıdan heyete teşekkür ederim."

Elazığ Ticaret Borsası'na kayıtlı olan üyelerin daha iyi hizmet almaları için çaba sarf ettiklerini belirten Dumandağ ise "Bugün Muş Ticaret ve Sanayi Odası'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Buradaki üyelerimizin genel durumunu görüştük. Bu dönemde birlikte güzel çalışmalar hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Üyelerimize, Muş Ticaret ve Sanayi Odası'na hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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