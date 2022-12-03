Başkan Asya'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

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MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başkan Asya, mesajında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak kutlandığını belirterek, tüm özel vatandaşların gününü kutladı.

Toplumun önemli bir kesimini oluşturan engellilerin her türlü istek ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ciddi adımlar atıldığına dikkati çeken Asya, şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması bakımından önemli bir gündür. Engellilik, yalnızca engellilerin ve onların ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık problemi değil, toplumsal yönleriyle hepimizi çok yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durumdur. Günlük hayata ve sosyal faaliyetlere etkin bir şekilde katılmak engelli veya engelsiz tüm bireylerin en tabii hakkıdır. Ülkemizde de nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine yetecek şartların oluşturulması, yaşam kalitelerinin artırılması, sosyal imkanlardan gerektiği şekilde yararlanmaları temel önceliklerimizden olmalıdır."

Hükümetin engellilere yönelik önemli adımlar attığına da değinen Asya, "Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için bugüne kadar önemli düzenlemeler yapıldı. Bunların insani bir hak olduğunu ifade etmek isterim. Tüm bireyler birer engelli adayıdır. Dolayısıyla bu anlayışla hareket etmemiz gerekir. Belediye olarak imkanlarımız dahilinde engelli kardeşlerimizin eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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