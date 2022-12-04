Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişi gözaltına alındı

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MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesinde köpek dövüştürerek cep telefonuyla kayda alan 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ilçeye bağlı Güzelkent köyünde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu, olayın 24 Kasım'da gerçekleştiği, 3 kişinin kendilerine ait kangal cinsi 3 köpeği dövüştürüp kayda aldıkları ve 2 köpeğin bir köpeği öldürdüğü tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.





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