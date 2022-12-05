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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta sıcak hava besicileri sevindirdi

AA

Muş'ta sıcak hava besicileri sevindirdi

MUŞ (AA) - Muş'ta havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, hayvanlarını meralarda otlatmaya devam eden besicileri sevindirdi.

Merkeze bağlı Bozbulut köyü kırsalında besicilerle bir araya gelen Muş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, Muş'un hayvancılık potansiyeli bakımından önemli iller arasında yer aldığını söyledi.

Küçükbaş hayvan varlığının 1 milyon 300 bin civarında olduğunu kaydeden Salkım, şöyle konuştu:

"Havaların bu mevsimde sıcak geçmesi besiciler açısından sevindirici. Her yıl aralık ayında etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle hayvanlarımızı ağıllarda besliyorduk. Görüldüğü gibi hava çok güzel. Meralar da hayvanların otlatılmasına çok müsait. Birçok bölgede soğuk hava ve kar etkili olurken, ilimizde hayvanların halen merada otlatılması çiftçimizi yem masrafından kurtarıyor."

Bozbulut köyünde besicilik yapan Emrah Yakıcı ise hayvanlarını meralarda otlattıkları için ot ve samandan tasarruf ettiklerini belirtti.

Birçok bölgede kar yağdığını ifade eden Yakıcı, "Muş Ovası'nda hava güneşli ve sıcak geçiyor. Yaklaşık 500 koyunum var. Sabah güneşin doğuşuyla hayvanlarımızı meraya getiriyoruz ve akşama kadar otlatıyoruz. Bizim için bu mevsimde bir gün bile hayvanları merada otlatmak çok kıymetli." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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