Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişiye para cezası verildi

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MUŞ (AA) - Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Varto ilçesinde köpek dövüştürerek kayda alan 3 kişiye 9 bin 534'er lira idari para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde dün köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı alınması üzerine Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada, köyde 3 kişinin kendilerine ait kangal cinsi köpekleri, 24 Kasım'da dövüştürerek kayda aldıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 kişiye Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 9 bin 534'er lira idari para cezası verildi.

Köpeklerin Erzurum Hayvan Barınağı'na teslim edileceği belirtildi.

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