Muş'ta "Asla pes etme ve yitip gitme" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde belediyenin desteğiyle "Asla pes etme ve yitip gitme" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Bulanık Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi ile Merkez Anadolu Meslek Lisesi'nde Gözde Dinçer ile Yavuz Kaan Gültekin'in yazdığı "Asla pet etme ve yitip gitme" oyunu ilgi gördü.

Gençlere ve öğrencilere bağımlılıkla ilgili mesajların verildiği oyunda, yanlış kurulan arkadaşlıklar, duygusal çöküntüler, aile kavramının önemine vurgu yapıldı.

Oyunun sonunda öğrenciler, sanatçılarla fotoğraf çektirdi.



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