Muş'ta "Engelliler Günü" etkinliği

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MUŞ (AA) - Muş'ta Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel öğrenciler şarkı söyledi, futbol maçı yaptı.



Merkezdeki Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra özel öğrenciler, şarkılar seslendirdi, futbol oynadı.

Öğretmenleriyle oynadıkları maçı 4-1 kazanan özel öğrencilere kupayı Vali İlker Gündüzöz verdi.

Gündüzöz, devletin ve hükümetin son 20 yıldır bu alanda çok önemli projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Muş'un evde bakım hizmetlerinden en fazla yararlanan 5 ilden biri olduğunu belirten Gündüzöz, "2002'den 2022'ye kadar engelli kardeşlerimizin her alanda aldıkları maddi destek devletimiz tarafından 10 misli artırılmıştır. Bu hükümetimizin son derece etkili bir pozitif ayrımcılık uyguladığını göstermektedir. Gönül arzu ederdi ki kimse engelli olmasın ama ömür arttıkça engelli olma potansiyelimiz de artıyor." dedi.



Programa, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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