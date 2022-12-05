Muş'ta köpek dövüştüren 3 şüpheliden biri tutuklandı

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MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesinde köpek dövüştürerek hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güzelkent köyünde köpek dövüştürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.S, çıkarıldığı Varto Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, C.K. ile U.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İlçeye bağlı Güzelkent köyünde, 24 Kasım'da kendilerine ait kangal cinsi köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 şüpheli dün gözaltına alınmış, şüphelilere Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 9 bin 534'er lira idari para cezası verilmişti.

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