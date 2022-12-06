Muşlu kadın devlet desteğiyle açtığı lokum tesisinde 9 kişiye istihdam sağladı

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Saniye Doğan, devlet desteğiyle kurduğu lokum tesisinde 9 kişiye iş imkanı sağladı.

Yıllar önce gittiği Gaziantep'te ağabeylerinin lokum fabrikasında 10 yıl çalışan Doğan, 2 yıl önce memleketi Muş'a dönerek kendi işini yapmaya karar verdi.

KOSGEB'e sunduğu projenin kabul edilmesiyle hibe desteği alan Doğan, Erentepe Beldesi'nde açtığı lokum tesiste ürettiği ürünleri hem kentte satışa sunuyor hem de çevre illere gönderiyor.



Doğan, gazetecilere, şekerleme üretimi üzerine hazırladığı projenin kabul edilmesiyle hayatının değiştiğini söyledi.



Yeni makineler alarak 2 yıldan bu yana lokum, şekerleme gibi ürünler ürettiğini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"İşimi geliştirmeye başladım ve ilerletmeyi düşünüyorum. Satışlarımız çok güzel. Burada ürettiğimiz ürünleri Diyarbakır, Van, Bitlis, Ağrı, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin gibi illere gönderiyoruz. Devlet desteğiyle işimi kurmanın ve 9 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Günde 1,5 ton üretim yapıyoruz. Destek almasak bu tesisi kurmamız mümkün değildi."

Tesiste çalışan Abdulhalim Doğan ise 15 yıl Gaziantep'te lokum fabrikalarında çalıştığını belirterek, "Saniye Doğan, burada lokum tesisi açtıktan sonra beni çağırdı ve birlikte çalışmamızı istedi. Burada üretim yapıyoruz." dedi.

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