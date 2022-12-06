Muş'ta bağımlılıkla mücadele çalışmaları

MUŞ (AA) - Muş Gençliği ve Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, 8 yıldan bu yana kentte bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürüttüklerini belirtti.
Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, mahallelerde, kahvehanelerde gençlerle bir araya geldiklerini, bağımlılığın zararları hakkında bilgilendirdiklerini aktardı.
Bağımlıların tedavi süreçleriyle de ilgilendiklerini bildiren Bingöl, "Uyuşturucuya karşı topyekun mücadele etmek gerekiyor. Gençliğin hizmetindeyiz. Bağımlılıktan kurtulmak için bize ulaşanlara yardımcı olduk. Stant açarak bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürüttük. Gençlerimizi tedaviye gönderdik. Birçok gencimiz bu sayede bağımlılıktan kurtuldu. Bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.