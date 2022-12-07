Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Şahinaz Özcan, gazetecilere, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Çocuğunu HDP'den istediğini belirten Özcan, "HDP çocuğumun nerde olduğunu biliyor. 3 yıldır Muş ve Diyarbakır HDP önündeyiz. Niye bir gün HDP gelip sormuyor 'siz ne için buradasınız' diye? Çocuklarımız için buradayız. Çocuğumu alıncaya kadar burayı terk etmeyeceğim. Soğuk olsun, kış olsun, ne olursa olsun yine burada olacağım. Bir çocuk bile dağda kalsa dahi yine buradayız. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol." dedi.

Baba Şemsettin Özcan ise eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP bizi kandırıp 'gelin bize katılın, bu Kürt davasıdır' diyordu. Bu Kürt davası değil, Amerika davasıdır. Kürt davası olsaydı şimdi HDP yanımıza gelip destek verirdi. Bunlar bizim çocuklarımızı okuldan aldılar, PKK'ya verdiler. Bunların ne hakkı var? Kürtleri hep kandırdılar. Kürtlere darbe vuruyorlar. Çocuklara sesleniyorum, bizi duyuyorsanız hemen gelin askere, polise teslim olun. 6 yıldır çocuğumun derdini çekiyorum. Sonuna kadar da HDP'nin önünden gitmeyeceğim."

- "Hep dertliyiz, kederliyiz"

Baba Halit Altun da 8 yıldır oğlunun hasretini çektiğini, yıllar geçse de HDP önünde nöbet tutmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini aktaran Altun, "Çocuklarımızı kandırıp götürdüler. Okullardan 14 yaşındaki çocukları alıp PKK'ya teslim ettiler. Kendi çocuklarını götürsünler. Çocuklarımızı bizden sakladılar, göstermediler. Yıllardır bu acıyı çekiyoruz. Hep dertliyiz, kederliyiz, sıkıntılıyız. Oğlum, sizi kandırıyorlar, taşların arasında, derelerin içinde süründürüp götürüyorlar. Sizi yanlış bir yola sokmuşlar. Gel devletine, askerine teslim ol. Devlet hepimizin devletidir. Senin orada ne işin var?" ifadelerini kullandı.





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