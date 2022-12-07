Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

AA

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Şahinaz Özcan, gazetecilere, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Çocuğunu HDP'den istediğini belirten Özcan, "HDP çocuğumun nerde olduğunu biliyor. 3 yıldır Muş ve Diyarbakır HDP önündeyiz. Niye bir gün HDP gelip sormuyor 'siz ne için buradasınız' diye? Çocuklarımız için buradayız. Çocuğumu alıncaya kadar burayı terk etmeyeceğim. Soğuk olsun, kış olsun, ne olursa olsun yine burada olacağım. Bir çocuk bile dağda kalsa dahi yine buradayız. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol." dedi.

Baba Şemsettin Özcan ise eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP bizi kandırıp 'gelin bize katılın, bu Kürt davasıdır' diyordu. Bu Kürt davası değil, Amerika davasıdır. Kürt davası olsaydı şimdi HDP yanımıza gelip destek verirdi. Bunlar bizim çocuklarımızı okuldan aldılar, PKK'ya verdiler. Bunların ne hakkı var? Kürtleri hep kandırdılar. Kürtlere darbe vuruyorlar. Çocuklara sesleniyorum, bizi duyuyorsanız hemen gelin askere, polise teslim olun. 6 yıldır çocuğumun derdini çekiyorum. Sonuna kadar da HDP'nin önünden gitmeyeceğim."

- "Hep dertliyiz, kederliyiz"

Baba Halit Altun da 8 yıldır oğlunun hasretini çektiğini, yıllar geçse de HDP önünde nöbet tutmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini aktaran Altun, "Çocuklarımızı kandırıp götürdüler. Okullardan 14 yaşındaki çocukları alıp PKK'ya teslim ettiler. Kendi çocuklarını götürsünler. Çocuklarımızı bizden sakladılar, göstermediler. Yıllardır bu acıyı çekiyoruz. Hep dertliyiz, kederliyiz, sıkıntılıyız. Oğlum, sizi kandırıyorlar, taşların arasında, derelerin içinde süründürüp götürüyorlar. Sizi yanlış bir yola sokmuşlar. Gel devletine, askerine teslim ol. Devlet hepimizin devletidir. Senin orada ne işin var?" ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'un kadın voleybol takımı 1. Lig hedefiyle yoluna devam ediyor
YEREL HABERLER Muş'un kadın voleybol takımı 1. Lig hedefiyle yoluna ...
Muş'ta bağımlılıkla mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Muş'ta bağımlılıkla mücadele çalışmaları
Muşlu kadın devlet desteğiyle açtığı lokum tesisinde 9 kişiye istihdam sağladı
YEREL HABERLER Muşlu kadın devlet desteğiyle açtığı lokum tesisinde ...
Muş´ta köpek dövüştüren 3 kişiden 1'i tutuklandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Muş´ta köpek dövüştüren 3 kişiden 1'i tutuklandı (2)- ...
(Görüntülü) MUŞ?TA KÖPEK DÖĞÜŞTÜREN 3 KİŞİDEN 1&#039;İ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUŞ?TA KÖPEK DÖĞÜŞTÜREN 3 KİŞİDEN ...
Muş´ta köpek döğüştüren 3 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Muş´ta köpek döğüştüren 3 kişiden 1'i tutuklandı
Muş'ta köpek dövüştüren 3 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Muş'ta köpek dövüştüren 3 şüpheliden biri tutuklandı
Hasköy ilçesi doğalgaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Hasköy ilçesi doğalgaza kavuşuyor
Muş'ta "Engelliler Günü" etkinliği
YEREL HABERLER Muş'ta "Engelliler Günü" etkinliği
Muş'ta "Asla pes etme ve yitip gitme" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Muş'ta "Asla pes etme ve yitip gitme" adlı tiyatro ...
Köpek dövüştüren 2 kişi ile video çekene 28 bin 602 TL ceza
YEREL HABERLER Köpek dövüştüren 2 kişi ile video çekene 28 bin 602 ...
Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişiye para cezası verildi
YEREL HABERLER Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişiye ...
Muş'ta sıcak hava besicileri sevindirdi
YEREL HABERLER Muş'ta sıcak hava besicileri sevindirdi
"Kusursuz kulak" Bager ve 2 arkadaşı "Engelsiz Astronomi Sözlüğü" geliştirdi
YEREL HABERLER "Kusursuz kulak" Bager ve 2 arkadaşı "Engelsiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.