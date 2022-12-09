Muş TSO'nun 2023 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

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MUŞ (AA) - Muş Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen meclis toplantısında 2023 bütçesi kabul edildi.

Muş TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Aydın Çelik'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Gelecek yılın bütçesi hakkında sunum yapan TSO Genel Sekreteri Hanifi Aydar, 2023 yılı tahmini bütçesinin 6 milyon 600 bin lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Sunumun ardından TSO'nun 2023 bütçesi oy birliği ile onayladı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Koç, 2023 yılı tahmini bütçesinin 6 milyon 600 bin lira olduğunu, bütçede yer alan gelir-gider kalemlerinin detaylı bir şekilde meclis üyelerine sunulduğunu kaydetti.





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