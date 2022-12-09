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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta özel öğrenciler atölyelerde becerilerini geliştiriyor

AA

Muş'ta özel öğrenciler atölyelerde becerilerini geliştiriyor

MUŞ (AA) - Muş Özel Eğitim Meslek Okulu'nda hafif düzey zihinsel engelli öğrenciler, katıldıkları atölyelerde becerilerini geliştiriyor.

Okul Müdürü Aydın Güngör, gazetecilere, engelli öğrencileri meslek sahibi yaparak geleceğe hazırlamak istediklerini söyledi.

Okulda temel derslerin yanı sıra mesleki eğitimlerde verdiklerini ifade eden Güngör, şöyle konuştu:

“Okulumuzda genel amacımız hem çocukları hayata hazırlamak hem de okul sonrasındaki hayatlarında ailelerine ve kendilerine ekonomik katkı sağlamaları için meslek öğretmektir. 31 kayıtlı öğrencimiz var. Öğrencilerimiz sabah rehber personeller eşliğinde evlerinden servisle alınarak okula teslim ediliyor. Okulumuz bünyesinde bulunan atölyelerde öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ürünler yıl sonunda sergileniyor ve satışa sunuluyor."

Öğrenci kabullerini Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) üzerinden yaptıklarını aktaran Güngör, "Tavsiye kararı ile RAM’a gönderilen öğrencilerin yapılan değerlendirme neticesinde kaydı yapılıyor. Haftalık 30 saat ders görüyorlar. Bunun 15 saati akademik dersler, 15 saati de mobilya iç mekan atölyeleri ve dekoratif el sanatları atölyelerindeki eğitimler oluşturuyor." diye konuştu.

Öğretmenlerden Tuğba Akın ise "Ağır düzeyde engelli olan öğrencilerimiz atölyelerde çalışamıyor. Genelde öğrencilerin seviyesine uygun ürünler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar vazo ve tepsi gibi genelde ahşap ürünler." dedi.

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