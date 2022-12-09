Muş'ta polis ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

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MUŞ (AA) - Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini KADES uygulaması ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında TEM, TDP, Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubelerince öğrencilerin bilgilendirilmesi amacıyla Muş Alparslan Üniversitesi'nde stant açtığı belirtildi.



Açıklamada, "Üniversiteye yeni ve eğitim-öğretimine devam etmekte olan öğrencilere terör örgütleri ve yasadışı faaliyet gösteren gruplar, terör, terör örgütlerinin eleman temini ve ikna yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuş ayrıca diğer şube müdürlüklerimizce de kendi konuları açısından bilgilendirmeler yapılıp yaklaşık 5 bin kişiye ulaşım sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerden Ayşe Çelik, yapılan bilgilendirmenin faydalı olduğunu belirterek, "KADES uygulamasını ailem de kullanıyor. Ben de kullanacağım çünkü sokakta, evde, aile içi şiddet olaylarında insanlar yardım isteyebilir. Bu açından çok faydalı." dedi.

Enes Yalçın Ufuk ise "Bugün Muş Emniyet Müdürlüğünden abilerimiz ve ablalarımız gelerek bize bilgiler verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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