Kaymakam Ocak, kurumlar arası voleybol turnuvasında forma giydi

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçede düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasınd forma giydi.

Kaymakamlık ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.



İlçedeki spor salonunda Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu ile Kaymakamlık arasında oynanan maçta Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ocak da takımda yer aldı.



Vatanaşların da ilgi gösterdiği maçı Kaymakamlık takımı 2-1 kazandı.

Ocak, turnuvaya katılan bütün takımlara ve sporculara başarı diledi.

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