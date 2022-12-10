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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'taki Haspet Kalesi turizme kazandırılıyor

AA

Muş'taki Haspet Kalesi turizme kazandırılıyor

MUŞ (AA) - Muş Valiliği, 1900 rakımlı tepeye inşa edilen Haspet Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlattı.

Merkeze 6 kilometre mesafedeki Kızıl Ziyaret Dağı yamacında, yapım tarihi ve kim tarafından inşa edildiği bilinmeyen Haspet Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılıyor.

Vali İlker Gündüzöz'ün talimatıyla İl Özel İdaresi ekiplerince kalenin bulunduğu bölgeye ulaşımın daha rahat sağlanması amacıyla 3 kilometrelik yeni yol yapıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ile kalede incelemelerde bulunan Vali Gündüzöz, gazetecilere, Haspet Kalesi'nin Muş'un en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresi tarafından kaleye ulaşılabilmesi için yeni bir yolun yapıldığını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Kalenin yanına kadar artık araçla varıyoruz. Eskiden çamurlu, nizami olmayan bir yoldu. Buraya ulaşım, bir destinasyon alanı olarak turların yapılması açısından son derece önemli. Amacımız Muş'u topyekun kalkındırmak, emek yoğun sektörlere, tarıma önem vermek ve önemli potansiyeli olan turistik alanlara erişimi sağlamak. Dolayısıyla çok önemli bir işi daha başarmış olduk. İnşallah tarihseverlere hayırlı bir hizmet olacak ve Muş'un tanıtımına fayda verecek."

Gündüzöz, Haspet Kalesi'nin korunması, çevresinin düzenlenmesi, yıkılmaya yüz tutmuş noktalarının kurtarılması amacıyla gelecek yıl çalışma yapmayı planladıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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